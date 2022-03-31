На Чернігівщині ЗСУ звільнили Лукашівку та Свободу [ Редагувати ]
Збройні Сили України звільнили села Лукашівку та Слободу південніше Чернігова. Про це повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
ЗСУ звільнили Лукашівку та Слободу. Там залишилося чимало вибухових "подарунків" від орків.
Місцеві мешканці змучені, та це не похитнуло віру в Україну. Я зі своїм заступником Дмитром Синенком та радником Вячеславом Скоряком й іншими колегами сьогодні в цьому переконався. Нарешті до цих сіл змогли привезти необхідне.
Нагадаємо, що у Запорізькій області ЗСУ звільнили від окупантів п'ять населених пунктів.
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