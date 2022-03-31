На окупованих територіях рашисти вимагають з 1 квітня розпочати навчання російською мовою [ Редагувати ]
На тимчасово окупованих українських територіях рашисти вимагають від учителів розпочинати навчання з 1 квітня російською мовою. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.
Окупанти морочать голову місцевому населенню. Зараз пішли по вчителях, не тільки в Енергодарі, а і в Мелітополі та Бердянську. Примушують їх розпочинати навчальний процес з 1 квітня російською мовою. Я видав розпорядження, щоб в районах, які тимчасово непідконтрольні, продовжити на місяць канікули - до 1 травня.
А в Запоріжжі, Запорізькому районі, де не під впливом, немає бойових дій, там дистанційне навчання.
Нагадаємо, що з квітня окуповану Херсонщину рашисти переводитимуть до рубльової зони. Рублі примушуватимуть приймати рублі в магазинах, і, швидше за все, виплачуватимуть зарплати "новій адміністрації".
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