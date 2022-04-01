Внаслідок ракетного удару по Миколаївській ОДА загинуло 24 людини - ДСНС [ Редагувати ]
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Миколаївській облдержадміністрації зросла до 24 людей. Про це повідомляє ДСНС України.
З-під завалів рятувальники вивільнили 23 тіла загиблих, ще 1 людина померла у лікарні. Розбір завалів триває.
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