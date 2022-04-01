21-річна топ-модель став бойовим медиком на передовій (фото) [ Редагувати ]
Зірка світових подіумів, 21-річний українець Лев Улєсов замість успішної кар'єри в індустрії моди став на захист Батьківщини. Про українського манекенника, який брав участь у показах Prada, Givenchy, Hugo Boss та багатьох інших провідних світових брендів, а зараз захищає Київ на передовій, повідомляє британське видання The Daily Star.
Юнак з Броварів став бойовим медиком і рятує побратимів по службі.
Він закривав показ Prada на Тижні моди в Мілані у 2019 році, але зараз вирішив використати свою медичну освіту, щоб допомагати на передовій у столиці своєї країни, і змінив дорогий одяг на камуфляж та гвинтівку.
В інтерв'ю виданню Лев Улєсов розповів, що уклав контракт "до кінця війни" та боротиметься до перемоги України у війні, яку розв'язала росія.
Мій план - перемогти у цій війні. Мій план полягає в тому, щоб рятувати людей із гарячих місць, надавати першу допомогу на землі та вивозити тіла за межі передової.
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