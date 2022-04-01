ВСУ звільнила ще один населений пункт [ Редагувати ]
У п'ятницю, 1 квітня, ВСУ звільнила ще один населений пункт.
Так, було звільнено Козаровичі - село у Вишгородському районі Київської області України.
Слава нашим визволителям!
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