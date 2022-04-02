Фотограф і документаліст Макс Левін загинув у Київській області [ Редагувати ]
1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна.
Максим у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та в минулому фотографа, відправились у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок із обома чоловіками зник.
Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс збирався працювати, розпочались інтенсивні бойові дії.
Місцезнаходження та доля Олексія Чернишова наразі не встановлена.
Понад 10 років Максим працював у редакції LB.ua, також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Його фото публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL).
Більшість його документальних проєктів пов'язані з війною в Україні.
Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну.
Разом із колегою Маркіяном Лисейком у 2014 році Левін заснував присвячений військовим проєкт AFTER ILOVAISK afterilovaisk.com задля збереження та переосмислення значення подій серпня 2014 року військовими, їхніми родинами та громадянами України в цілому. Максим був одним із тих, кому вдалося вибратися живим із Іловайського котла.
Окрім журналістських робіт, він створив десятки фото- і відеопроєктів для гуманітарних організацій, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), UN, UNICEF, OSCE, UN Woman.
У Макса Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки.
Допомога у похованні та родині:
- Монобанк: 4441114420335646 – Зоряна Стельмах;
- ПриватБанк: 5168757403122528 Інна Варениця.
Дату і місце прощання із Максом Левіним родина повідомить найближчим часом.
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