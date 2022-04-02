Kalush Orchestra поїдуть на "Євробачення"-2022 [ Редагувати ]
Український музичний гурт Kalush Orchestra, який має представляти Україну на цьогорічному "Євробаченні", все ж поїде до Турину. Крім того, музиканти візьмуть участь у промоконцертах напередодні "Євробачення". Про це повідомляє suspilne.eurovision в Instagram.
Лідер гурту Олег Псюк на виступі у Львові напередодні сказав:
Kalush Orchestra буде їхати в Турин, виступити на "Євробаченні" вживу.
Наразі всі учасники гурту перебувають у Львові, де вперше з початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну зможуть підготуватися до виступу вживу, до цього всі репетиції проходили онлайн.
Сьогодні ми зустрілися з гуртом перший раз у Львові, щоб порепетирувати всім разом, а не онлайн. І скоро ми їдемо на честь підтримки України, в рамках "Євробачення", в тур по збору коштів.
Зазначимо, лідер гурту "Калуш Оркестру" Олег Псюк з початку вторгнення росії в Україну займається допомогою українським військовим.
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