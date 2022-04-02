На Чернігівщині ЗСУ звільнили селище Михайло-Коцюбинське [ Редагувати ]
Українські армійці звільнили селище міського типу Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
Раніше повідомлялося, що окупанти пішли з Городні на Чернігівщину.
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