На Сумщині окупанти підірвали міст через річку Сейм [ Редагувати ]
На Сумщині російські окупанти підірвали міст через річку Сейм. Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Міст через річку Сейм, підірваний орками. Це був шлях з Путивля до Сум.
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