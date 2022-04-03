Ізраїль гнівно відреагував на звірства росіян у Бучі [ Редагувати ]
Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський визнав, що росіяни вчиняли воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях.
"Я глибоко шокований фотографіями з Бучі. Вбивство мирних жителів є воєнним злочином і не може бути виправданим", – написав він у Twitter.
На початку квітня російські війська відійшли з півночі Київської області, залишивши після себе знищені й розграбовані передмістя Києва.
У звільненому від загарбників місті Буча були знайдені тіла десятків убитих мирних жителів, які лежали прямо на вулиці. Деякі з людей були розстріляні зі зв'язаними руками. Інші загинули, підірвавшись на мінах, що встановили окупанти.
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Там збирають гуманітарку, проводять велелюдні акції.
Уряд країни планує закупити системи протиракетної оборони в Ізраїлю і створити щит, який захищатиме від потенційної російської агресії Німеччину та сусідні країни.
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Просто під час демонстрації відбулася трансляція виступу президента Володимира Зеленського перед членами ізраїльського парламенту.
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