Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський визнав, що росіяни вчиняли воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях.

"Я глибоко шокований фотографіями з Бучі. Вбивство мирних жителів є воєнним злочином і не може бути виправданим", – написав він у Twitter.

На початку квітня російські війська відійшли з півночі Київської області, залишивши після себе знищені й розграбовані передмістя Києва.

У звільненому від загарбників місті Буча були знайдені тіла десятків убитих мирних жителів, які лежали прямо на вулиці. Деякі з людей були розстріляні зі зв'язаними руками. Інші загинули, підірвавшись на мінах, що встановили окупанти.