Зеленський посмертно нагородив фотожурналіста Левіна [ Редагувати ]
Джерело: Радио Свобода
Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив фотожурналіста Максима Левіна орденом "За мужність".
"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час висвітлення російської агресії, постановляю нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня Левіна Максима Євгеновича – фотокореспондента (посмертно)", - йдеться в указі.
Документальний фотограф Макс Левін загинув у березні на Київщині, де знімав докази агресії Росії проти України.
Близькі фотожурналіста повідомили, що прощання з ним відбудеться 4 квітня у столичному Михайлівському соборі та на кладовищі в Боярці.
Відомий фотожурналіст Максим Левін зник 13 березня на лінії фронту під Києвом – востаннє він виходив на зв'язок у Вишгородському районі.
Поліція знайшла Левіна мертвим 1 квітня, після тривалих пошуків – у районі села Гута Межигірська на Київщині. Він загинув від осколкового поранення в голову.
по темі
Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до народу України
В суботу, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський сказав, що ми витримали в рази більше, ніж думав ворог
Для України у війні з росією прийнятна тільки перемога, але Київ не піде заради миру на територіальні поступки агресору
У п'ятницю, 1 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про співвідповідальних за катастрофу, яку російські війська створили в українських містах.
Володимир Зеленський позбавив генеральських звань екс-начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова та колишнього начальника Управління СБУ у Херсонській області Сергія Криворучка