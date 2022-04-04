Яка позиція американських законодавців, які багато в чому визначають політику Америки?

Що думають в Конгресі? Заяви Державного департаменту США та Білого дому ми чуємо чи не щодня, речники відомств постійно проводять брифінги.

А от яка позиція американських законодавців, які багато в чому визначають політику Америки? Що думають у Капітолії щодо збільшення допомоги Києву, політики "закритого неба" та доцільності переговорів України із Росією?

Наш спецкор у Сполучених Штатах обговорив все це з американським конгресменом з числа тих, що найбільше опікуються Україною.

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