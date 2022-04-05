Гурт "Ногу звело" записала трек "Нам не потрібна війна" з Сергієм Лавровим [ Редагувати ]
Гурт "Ногу звело" взяла на фіт Сергія Лаврова та записала антивоєнний трек "Нам не потрібна війна!".
Сам трек з'явився ще наприкінці березня, але сьогодні колектив офіційно розповів про новинку:
Спочатку "Нам не потрібна війна!" замислювалася як колективний трек. Але нам не вдалося зібрати команду артистів-однодумців. Худа без добра не буває. Ми представляємо до вашої уваги дует, який не просто сторицею окупає, а кладе на обидві лопатки список російських зірок будь-якого калібру.
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