Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет засудив події, які відбулись в Бучі в період окупації російськими військовими. Про це пише The Jerusalem Post.

"Ми вражені тим, що ми бачимо у Бучі, жахливі знімки, і ми засуджуємо їх. Фотографії дуже жорстокі. Страждання українських громадян є величезними, і ми робимо все можливе, щоб допомогти", - заявив Бенет.

Однак, на відмінну від Бенета, міністр закордонних справ Яір Лапід заявив, що саме росія винна у звірствах, які відбулися в Бучі.

"Велика та сильна країна вторгається на територію меншої та слабкої країни без жодних підстав. Фотографії та свідчення з України жахають. Російські війська вчинили військові злочини проти беззахисного цивільного населення. Я засуджую ці військові злочини", - заявив Лапід.

Також міністр зауважив, що надія є, оскільки світ не мовчить, не обмежений економічною вигодою й продовжує виступати на боці нашої країни.