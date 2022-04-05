Його шукав увесь світ: 4-річного Сашка розстріляли окупанти [ Редагувати ]
Чотирьохрічного хлопчика Сашка, якого шукала вся Україна, розстріляли окупанти. Про це повідомила журналістка Ольга Омельянчук.
Російські окупанти розстріляли Сашка, який зник після втечі з батьками з обложеного міста у районі Вишгороду. Човен перекинувся, дитина в рятувальному жилеті зникла, і ось через три тижні його виявили вбитим від кульового поранення.
Сашу, хлопчика, який тікав з рідними на обстріляній рашистами лодці під Вишгородом, знайшли. Убитим. Його розстріляли росіяни. Боже, якщо ти є, допоможи нам знищити русню.
по темі
В мережі опублікували страшні записи, в яких йде мова про те, як окупанти вбивали на очах дітей батьків
Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти, 83 з них зруйновано повністю
В Луганской области в результате обстрелов российских захватчиков одного ребенка нашли мертвым
В результате вооруженной агрессии россии в Украине погибло 136 детей, почти 200 ранены
С начала полномасштабной войны оккупанты убили 115 детей в Украине