Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у телефонній розмові із президентом рф володимиром путіним запропонував провести в Будапешті переговори між лідерами "Нормандської четвірки", зокрема президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Reuters.

Відповідь була позитивною, але російський президент каже, що має певні умови.

У свою чергу, агентство Bloomberg повідомило, що під час бесіди Орбан висловився за припинення вогню в Україні.

Також, за даними Bloomberg, Орбан заявив, що не відмовився від співпраці з росією у ядерній сфері.

Крім того, Орбан заявив, що "платити в рублях (за газ) не буде для нас проблемою".