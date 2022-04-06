Прем'єр-міністр Угорщини скликає лідерів Нормандії на переговори [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у телефонній розмові із президентом рф володимиром путіним запропонував провести в Будапешті переговори між лідерами "Нормандської четвірки", зокрема президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Reuters.
Відповідь була позитивною, але російський президент каже, що має певні умови.
У свою чергу, агентство Bloomberg повідомило, що під час бесіди Орбан висловився за припинення вогню в Україні.
Також, за даними Bloomberg, Орбан заявив, що не відмовився від співпраці з росією у ядерній сфері.
Крім того, Орбан заявив, що "платити в рублях (за газ) не буде для нас проблемою".
Якщо росіяни хочуть, щоб їм платили в рублях, ми платитимемо в рублях.
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