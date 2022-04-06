Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з президентом рф володимиром путіним заради закінчення війни.

Про це повідомив в інтерв'ю глава держави Haberturk TV.

Зеленський припустив, що саміт двох президентів може прийняти Туреччина. На можливість прямих переговорів із Путіним глава держави дивиться з прагматичної точки зору.

"Може бути зустріч у Стамбулі. Я думаю, що неважливо, з чого ми почнемо. Важливо, чим ми закінчимо. Тут я маю бути як президент достатньо прагматичним. Є речі, про які нам треба спробувати домовитися", – заявив Зеленський.