Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував світовим лідерам чесну угоду, яка допоможе перемогти у війні з росією. Глава МЗС подякував міністрам G7 за запрошення на саміт.

"Вдячний міністрам G7 за запрошення (на саміт - ред.)", - написав Кулеба.

За його словами, на зустрічі обговорювалися шляхи виведення військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні на новий рівень на тлі протистояння з Росією.

"Україна пропонує чесну угоду: світ надає нам всю необхідну підтримку; ми боремося і перемагаємо Путіна в Україні", - уточнив глава МЗС.