"Ви нам допомагаєте - ми перемагаємо": Кулеба запропонував світу нову угоду [ Редагувати ]
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував світовим лідерам чесну угоду, яка допоможе перемогти у війні з росією. Глава МЗС подякував міністрам G7 за запрошення на саміт.
"Вдячний міністрам G7 за запрошення (на саміт - ред.)", - написав Кулеба.
За його словами, на зустрічі обговорювалися шляхи виведення військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні на новий рівень на тлі протистояння з Росією.
"Україна пропонує чесну угоду: світ надає нам всю необхідну підтримку; ми боремося і перемагаємо Путіна в Україні", - уточнив глава МЗС.
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