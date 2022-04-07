"Всім Скабеєвим і вечірнім мудозвонам варто запам'ятати - ваш фінал буде за ґратами" - Зеленский (відео)

Станом на сьогодні відомо про як мінімум 300 вбитих та закатованих у Бучі. У Бородянці кількість жертв може бути ще більшою. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у традиційному нічному відеозверненні