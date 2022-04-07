Окупанти готують провокації з мертвими тілами у Маріуполі - Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський наприкінці 43-го дня війни опублікував традиційне відеозвернення.
Якби всі у світі мали хоча б десять відсотків сміливості, яку маємо ми, українці, то жодної небезпеки для міжнародного права взагалі просто не було б. Жодної небезпеки для свободи народів не було б. Будемо поширювати нашу сміливість. Почнемо спеціальну глобальну кампанію.
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