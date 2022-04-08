Зеленський закликав долучатися до флешмобу #BRAVEUKRAINE [ Редагувати ]
У п'ятницю, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський закликав долучатися до флешмобу #BRAVEUKRAINE.
Сміливість не купити. Не забрати.
Сміливість - бути Україною.
Сміливість - наш національний ресурс.
"Долучайтесь до флешмобу #BRAVEUKRAINE- викладайте фото та відео де можна побачити всю сміливість нашого народу", - додав він.
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