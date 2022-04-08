Підрозділ російських спецпризначенців, який має досвід бойових дій в Сирії, у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя. Про це повідомляє Головне управління розвідки ЗСУ.

У боях з захисниками міста-героя з 2 по 4 квітня цей підрозділ росіян втратив близько 30 військовослужбовців.

Останні дані щодо відбору на військову службу в РФ свідчать про низький рівень зацікавленості росіян у службі за контрактом. Згідно звіту про результати рекрутингу в місті Єкатеринбург, навіть на розмову щодо можливості підписання контракту погодилось менше 1% громадян, що перебувають в запасі.

З 397 кандидатів лише двоє дали згоду на співбесіду. Відмовились - 52, не вийшли на зв'язок - 203, робота щодо 140 кандидатів ведеться.

Моральний стан уже мобілізованих має вкрай низький рівень. Зокрема, 7 березня з Новоайдарської поліклініки в напрямку Луганська відправили два автобуси з пораненими військовослужбовцями РФ.

Переважна більшість із них мають поранення ніг. За висновками лікарів, найвірогідніша причина цих поранень - самокаліцтва, щоб не повертатися в зону бойових дій.