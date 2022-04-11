В Ірпені на три доби ввели комендантську годину [ Редагувати ]
У місті Ірпінь Київської області ввели комендантську годину, яка триватиме від 12 до 15 квітня.
Про це повідомляє міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
"Від завтрашнього ранку (з 6:00) і до 9:00 п'ятниці, 15 квітня, на території Ірпеня запроваджується комендантська година", - написав він.
Також Маркушин наголосив, що в'їзд у місто протягом комендантської години буде заборонений. Виняток - правоохоронні органи, рятувальники, комунальні служби та волонтери за попередньо узгодженим списком.
Окрім того, він додав, що проїзд на Бучу дозволений через Дмитрівку і Забуччя.
по темі
Ватикан розглядає можливість поїздки Папи Франциска до Лівану у червні
Австрійський канцлер Карл Нехаммер відверто підсумував свій візит до москви, де мав двосторонню зустріч із президентом рф путіним щодо припинення війни в Україні
Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді провели у віртуальні переговори
Інформаційне агентство Bloomberg на невизначений термін припинило випуск новин російською мовою
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок за підсумками саміту глав дипломатичних відомств країн-членів ЄС анонсувала нарощування постачання озброєнь Україні