До Чернівців приїдуть ієрархи всіх основних світових конфесій [ Редагувати ]
До Чернівців приїдуть ієрархи всіх основних світових конфесій. Про це повідомляє Чернівецька ОДА.
Священнослужителі хочуть продемонструвати дружбу та підтримку миру в Україні.
До міста приїдуть представники Вселенського Патріарха Варфоломія та Папи Римського Франциска, Архієпископ Кентерберійський, імами та рабини.
Зустріч із релігійними лідерами відбудеться у Чернівецькому обласному музично-драматичному театрі 12 квітня. Крім того, Понтифік особисто передав представнику католицької церкви офіційний лист із благословенням народу України, який зачитають під час зустрічі.
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