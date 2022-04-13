В середу, 13 квітня, в Бучі Київської області продовжилися розкопки ще одного масового поховання. Про це повідомляє Уніан.

За попередніми даними, там знаходяться від 40 до 60 тіл загиблих від рук російських окупантів мирних жителів.

У більшості загиблих виявлені кульові поранення.