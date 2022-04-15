Графік евакуаційних поїздів на 15 квітня [ Редагувати ]
Фото: facebook/Ukrzaliznytsia
На п'ятницю, 15 квітня, "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Евакуаційні поїзди на 15 квітня:
- 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
- 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
- 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
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