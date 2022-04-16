В Україну знову повертаються холода. Святкова неділя, 17 квітня, обіцяє бути прохолодною і вітряною, можливі опади. Про це свідчать дані "Укргідрометцентру".

У Києві температура різко впаде в неділю і зупиниться на позначці +5-7°C вдень і +1-3°C вночі, на поверхні грунту заморозки 0-3°. Потім температура почне поступово підвищуватися, проте з понеділка прогнозують сильні дощі та хмарність.

Часом невеликий дощ, у західних, північних та Вінницькій областях місцями з мокрим снігом, вдень в Одеській області помірний дощ.

Вітер північний, у південно-східній частині південно-західний, 7-12 м/с.

Температура у східних та південно-східних областях вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°; на решті території вночі 1-6° тепла, у північних, Вінницькій та Черкаській областях на поверхні ґрунту, у західних областях і в повітрі заморозки 0-5°, температура вдень 4-9° тепла.

На високогір'ї Карпат невеликий сніг, температура протягом доби 2-7° морозу.