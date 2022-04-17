Міністерство юстиції України спростило процедуру реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану в країні. Тепер подати заявку та оформити шлюб можна впродовж одного дня, повідомляється на сайті Кабміну.

Сьогоднішні обставини призводять до того, що люди інколи не мають можливості чекати. Тому що всі ми опинилися в обставинах, коли ми не знаємо, що буде завтра і навіть сьогодні до вечора. Тому подати заявку і офіційно оформити шлюб тепер можна за день. Люди, які виявили бажання, можуть одружитися протягом дня.

Сьогодні реєстрація шлюбу може відбуватися у будь-якому органі ДРАЦСу на території, де не ведуться бойові дії. При цьому, в певних умовах шлюби можуть реєструвати не лише працівники органів ДРАЦС.

Зокерма це можуть бути поліцейські та військові. Зокрема, це актуально для жінок і чоловіків, які несуть службу. Для них зробили можливість одружуватись дистанційно.

Вони можуть звернутися до свого командира і подати заяву про те, що бажають одружитися дистанційно. Таким чином, зареєструвати шлюб можна навіть тоді, якщо одного з членів подружжя немає фізично. Людина, яка не перебуває у військовій частині, може бути підключена дистанційно. І навіть обоє з пари можуть бути підключені дистанційно, просто через Zoom.

За даними Мін'юсту, з початку повномасштабної війни одружилися майже 22 тисячі українських пар, що більше, ніж зазвичай.