У 2022 році в Україні може бути не зібрана третина врожаю і не оброблена третина сільськогосподарських земель. Масштабне знищення посівів і руйнування інфраструктури в ході війни ставить під загрозу виробництво продовольства і продовольчу безпеку.

Про це йдеться в заяві ФАО, Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Як наголошується в публікації, для запобігання подальшого погіршення ситуації з продовольчою безпекою і перебоями у функціонуванні продовольчих ланцюжків на Україні терміново потрібно близько 115,4 млн доларів.

У зв'язку з цим ФАО заявила про необхідність негайно підтримати українських фермерів в посадці овочів і картоплі в цей весняний сезон, а також дати їм можливість дістатися до своїх полів і врятувати урожай озимої пшениці.

У рамках цього плану ФАО більш ніж подвоїла свій початковий запит на суму 50 млн доларів, з тим щоб надати підтримку 376 660 малим і середнім фермерським господарствам або майже одному мільйону чоловік в період до кінця грудня 2022 року.