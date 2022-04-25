Схід України піддається жахливим обстрілам з боку російських окупантів [ Редагувати ]
Там немає жодного вцілілого після обстрілів будинку. А вуличні бої не припиняються ні на хвилину. Попасна, що на Луганщині - у пеклі. Там заблоковані дві з половиною тисячі місцевих - люди не мають змоги вийти з бомбосховищ. І напередодні - зажевріла надія на евакуацію.
Люди посідали у власний транспорт і рушили колоною за автобусом. Щоправда, після обстрілу першої ж машини - змушені були повернути назад. Дістатися безпечної зони спромігся лише автобус, а в ньому шістнадцять врятованих.
Про останні новини зі східного фронту розкаже Євген Соломін.
Святковий обід сєвєродончани готують прямо на вулиці. У фронтовому меню - чай чи кава із закопченого чайника та суп з "Мівіною" з не менш закопченої каструлі. Все готується на вогні коло бомбосховища, бо світла тут немає.
П'ятирічний Єгор на честь Великодня отримав цілу пачку солодощів.
Так конфеті, разворачивай і ешь! Ти понял. Говори Спасибо! Спасибо. (біжить і кричить) Юра, смотри, что мне дали!
Жителі Сєвродонецька, Лисичанська, Рубіжного з бомбосховищ не виходять ніколи. З перших днів війни, як спустилися в підвали, так під обстрілами тут і живуть. А виїжджати в евакуацію не планують.
Боятся все, конечно все боятся! Как будет - неизвестно! На свій страх и риск остаемся, может будем жалеть, что уехали, может нет. Никто ничего не знает.
Евакуація не припиняється ні на день. Попри відсутність офіційно погоджених зелених коридорів, людей вивозять. Автобуси в місто завозять гуманітарні вантажі, а назад вивозять людей.
Ну так что на ВЗР едем, там раненую забрать. Давайте завтра.
Цей автобус з Попасної вивіз 16 людей. За ним їхали на власних машинах ще кавалькада авт. Проте після обстрілу з боку орків, довелося втікати та повертатися назад.
Російські окупанти житлові масиви на Донбасі обстрілюють з установку "Метеорит". Раніше за її допомогою окупанти знищували Маріуполь. Тепер перетворюють на Алеппо інші міста сходу.
Натомість на окупованих територіях Донбасу "руський мир" мародерствує. Це відео з Кремінної. Тут чеченці кувалдою намагаються звільнити українців від автомобіля.
Активні бойові дії тривали вздовж лінії зіткнення. Авдіївка зазнала авіаударів, скидали окупанти й заборонені Женевською конвенцією касетні снаряди. Градами обстріляли Авдіївський коксохімзавод. Руйнувань зазнали цехи підприємства, але людських жертв вдалося уникнути. Від обстрілів загинуло дві дівчинки 14 та 5 років у Красногорівці. Бої тривали в районі Мар'їнки та Новомихайлівки.
Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної цивільно-військової адміністрації:
Не залишилось жодної лікарні, яка б не була обстріляна, не залишилось жодного населеного пункту, який би не піддавався обстрілу. Ми зупинимо військового злочинця путіна тут, в Україні.
Наразі українська влада на Донбасі закликає громадян активно евакуюватися, адже кожен новий день може стати останнім. Цією можливістю уже скористалися і виїхали в безпечні регіони понад 80 відсотків жителів Донеччини та Луганщини.
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