Від самого ранку містяни розбирають наслідки ракетного удару по Херсону.

Захопленого у полон неподалік від Нової Каховки колишнього українського військового, а нині зрадника, який перейшов на бік РФ, засудили до 15 років за гратами. Його визнали винним у дезертирстві та державній зраді.

А херсонському депутату Ігорю Семенчеву оголосили про підозру в співпраці з окупантами, тож затримання колабораціоніста - лише питання часу. Росіяни погрожують жителям Херсонщини, намагаються промивати їм мізки, але це не спрацьовує.

Про чергову незграбну брехню й нахабність ворога розкажуть мої колеги.

-Прилетело, я так понимаю, вот сюда. Ого, это улица Чекистов, все здесь раздолбано, а вот оно куда в здание попало, вот это да.

Від самого ранку сьогодні містяни розбирають наслідки ракетного удару по Херсону.

-Последствия ночного взрыв. Нацбанк, старый корпус, где я учился, и вот пошло. Горисполком, окна повылетали. А он Укрпошта, странное отделение, битые стекла.

Потрощені шибки, уламки битого скла та будівлі, які зачепила вибухова хвиля - Головпоштамт, Херсонська міська рада та Будинок профсоюзів.

Рашисти обстріляли Херсон і, за ганебною звичкою, звинуватили в цьому Збройні Сили України. Швиденько склепали фейкове відео - у рекордні терміни знайшли уламки, що начебто свідчать - стріляли з Точки У. Ось тільки херсонці дивуються: як сталося, що залишки боєприпаса, які продемонстрував пропагандист, не завдали жодної шкоди території? До того ж, поспішаючи виконати вказівки "замовників", брехливий репортер поспішив.

Як з'ясували уважні користувачі соцмереж - відео було записане заздалегідь - ДО того, як пролунав вибух.

Натомість містяни оприлюднили інші кадри. На них видно, як щось вибухає в небі неподалік від телевізійної вежі.

Касетними боєприпасами рашисти дістали Чорнобаївку. Пошкоджені близько 30 житлових будинків, поранена жінка. У Генштабі повідомляють: основні зусилля ворог зосереджує на напрямках Херсон - Миколаїв та Херсон - Кривий Ріг.

Олександр Штупун, речник Генерального Штабу Збройних Сил України:

Ворог у результаті штурмових дій закріпився в районі населеного пункту Таврійське, намагається здійснювати вогневе ураження по позиціях наших військ у районах населених пунктів Олександрівка і Нова Зоря. У районах населених пунктів Станіслав та Молодецьке нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

Олег Батурин, журналіст із Херсонщини:

В Херсонській області починає дедалі більше панувати така гнітюча атмосфера страху, оскільки росіяни все більше ведуть себе знахабніло, не ховаючись, вдираються в оселі людей, у квартири.. Окупанти попереджають, що так буде й далі. Терор наростатиме.

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв вважає, що рашисти не проводитимуть свій липовий референдум, а планують приєднати Херсонщину до анексованого Криму. Погоджується з цим і журналіст Олег Батурін.

Олег Батурин, журналіст із Херсонщини:

Тобто їм не треба проводити якийсь референдум, щоб вчинити якісь дії, або заявити про приєднання Херсонщини до Криму, вони дедалі частіше кажуть, що Херсонщина - це Північний Крим, тобто для них це вже доконаний факт.

Та й майном мешканців Херсонщини рашисти розпоряджаються, як своїм. Депутати Красноярського краю рф дали дозвіл грабувати українських фермерів і вивозити зерно з окупованої території. Колони фур із краденим уже зафіксували дорогою до Криму. Хоча фільмувати такі злочини окупантів - дуже небезпечно.

Олег Батурин, журналіст з Херсонщини:

Все більше стає відомо про те, що росіяни розстрілюють людей, які намагаються фотографувати якісь речі, наприклад, вивезення зерна з Херсонської області або документувати ті речі, які вони вчиняють.

За непокірну та рідну Херсонщину хвилюється вся Україна. Слова підтримки надсилають зірки. Долучився і шоумен Коля Сєрга.

Коля Сєрга, музикант: