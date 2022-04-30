Розвідка опублікувала дані нових окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські розвідники оприлюднили список командного складу 291 гвардійського мотострілецького полку. Військові цього російського угрупування беруть участь у скоєнні злочинів біля Маріуполя та Запоріжжя.
Про це повідомляє Головноге управління розвідки України при МО.
"ГУР МО України здобуло список командного складу 291 гвардійського мотострілецького полку, який бере участь у скоєнні злочинів проти народу України на Запорізькому та Маріупольському напрямках", - йдеться в повідомленні.
В управлінні запевняють, що кожен українець повинен знати ці імена.
"За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - запевняють розвідники, публікуючи повний список прізвищ "героїв", де фігурують 226 російських військових.
по темі
Російські сили, ймовірно, намагаються оточити добре укріплені українські позиції на сході України.
Українська розвідка з'ясувала, що в так званій "ДНР" майже не залишилось "народних міліціонерів"
Розвідка опублікувала дані військових з 79 реактивно-артилерійської бригади з Твері, які вчиняють злочини проти українців
Російська війська готуються до вирішальної битви за Донбас і хочуть здобути хоч якусь перемогу на Великдень, тобто 24 квітня. Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов
росія зараз не виробляє зенітно-ракетні установки, тому що працівників заводів відправили у "відпустку" або на війну в Україну