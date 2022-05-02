Прогноз погоди на 2 травня [ Редагувати ]
В понеділок, 2 травня в Україні очікуються грози та доці. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
При цьому вдень стовпчики термометра в деяких регіонах покажуть до +22.
В Україні майже без опадів, лише у західних та північних областях вдень місцями невеликий короткочасний дощ, очікується гроза. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. У східних та північно-східних областях на поверхні ґрунту прогнозують заморозки від 0 до -3.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +3 +7, вдень +15 +18 градусів;
- на заході вночі +4 +7 градусів, а вдень +16 +22;
- у східних областях вночі +3 +5, вдень +15 +18 градусів;
- на півдні країни вночі +6 +9 градусів, а вдень +16 +19;
- у центральних областях вночі +4 +6, вдень +15 +19 градусів.
В Київі опадів не очікується. Лише місцями в області вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південний, помірний. Температура по області вночі +3 +8, а вдень +15 +20 градусів тепла.
У Києві вночі +5 +7 градусів, а вдень +16 +18.
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