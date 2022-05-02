Графік евакуаційних поїздів на 2 травня [ Редагувати ]
На понеділок, 2 травня, "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів. Компанія призначила на сьогодні додатково 3 рейси.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Евакуаційні поїзди на 2 травня:
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
- 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
В "Укрзалізниці" нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
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