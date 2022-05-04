Президент Володимир Зеленський запевнив, він може описати російську армію краще, ніж жителі рф. Оскільки ті чули про її "потужність" лиш біля телеекранів, але у війні проти України ці заяви не підтвердилися.

Про це вын сказав під час виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit.

В уявленні російського населення їхня армія найпотужніша у світі завдяки внутрішній їхній політиці. І так само, як і в уявлені лідера рф, що у них найпотужніша армія. Мені здається, я можу описати їх армію краще, ніж вони, тому що у нас вони воювали, а на їхній території вони тільки про ці "героїчні" вчинки чули по телевізору.

Глава держави наголосив, у рф дійсно багато техніки, але її керівництво дійсно не жаліє своїх людей.

Вони дійсно десятками тисяч людей просто виганяли як скот, щоб ми, захищаючи себе, вбивали їх. Вони забирали наше життя - ми забирали їхнє. Все справедливо. Ми просто захищаємося. Ми розуміємо, що їхня армія просто кількістю людей, вони просто хочуть втопити нас в крові свої військових. Їх просто багато, і їм їх не шкода.

Він також зауважив, уявлення Кремля щодо сучасної армії абсолютно неадекватне.

Але вони не можуть сказати своєму суспільству, що вони програли нашому об'єднанню і програли сучасності, їхня армія була до цього не готова. Так, можна нас зруйнувати повністю, спалити, але з точки зору воєнної тактики взяти вони нас не змогли та не зможуть.

Він також додав, російській владі краще сказати своєму народові, що вони борються "з колективним Заходом", аніж визнати поразку Україні.