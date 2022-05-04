Ліга чемпіонів-2022/23: "Шахтар" офіційно отримав пряму путівку до групового раунду [ Редагувати ]
"Шахтар" уже потрапив безпосередньо до групового етапу наступної Ліги чемпіонів, звідки вигнали росіян. Про це повідомляють ЗМІ.
Донецький "Шахтар" офіційно отримав пряму путівку до групового раунду Ліги чемпіонів-2022/23 як лідера сезону УПЛ, який достроково завершили через війну.
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