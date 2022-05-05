Роботу камер фіксації швидкості на дорогах відновлять [ Редагувати ]
На дорогах України відновлять роботу камер автоматичної фіксації швидкості. Таке рішення було прийнято після смертельної аварії на Рівненщині, де загинуло багато людей. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі марафону єдиних новин.
За його словами, ДТП в Рівненській області стала наймасштабнішою за кілька років.
На жаль, ми можемо озвучити 26 загиблих і 12 поранених, які знаходяться на межі життя і смерті. Тобто, число загиблих може зрости.
Він підкреслив, що аварію спровокував водій Mercedes-Benz Vito, який при обгоні на зустрічній смузі врізався в бензовоз, після чого той зіткнувся з пасажирським автобусом, в якому було 35 пасажирів. Далі стався вибух і люди загинули практично миттєво.
Крім того, під час ефіру Монастирський анонсував, що через кілька днів буде відновлено роботу камер автоматичної фіксації швидкості.
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