На дорогах України відновлять роботу камер автоматичної фіксації швидкості. Таке рішення було прийнято після смертельної аварії на Рівненщині, де загинуло багато людей. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі марафону єдиних новин.

За його словами, ДТП в Рівненській області стала наймасштабнішою за кілька років.

На жаль, ми можемо озвучити 26 загиблих і 12 поранених, які знаходяться на межі життя і смерті. Тобто, число загиблих може зрости.

Він підкреслив, що аварію спровокував водій Mercedes-Benz Vito, який при обгоні на зустрічній смузі врізався в бензовоз, після чого той зіткнувся з пасажирським автобусом, в якому було 35 пасажирів. Далі стався вибух і люди загинули практично миттєво.

Крім того, під час ефіру Монастирський анонсував, що через кілька днів буде відновлено роботу камер автоматичної фіксації швидкості.