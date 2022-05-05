Внаслідок нічного ракетного удару по Краматорську поранені 25 людей (фото, відео) [ Редагувати ]
Внаслідок нічного ракетного удару по Краматорську поранені 25 людей. Пошкоджено 9 будинків, школу та об’єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Росіяни продовжують масовані обстріли по всій лінії фронту та завдають ракетних ударів по містах, розташованих у тилу.
Щонайменше 1 загиблий і 17 пошкоджених будинків внаслідок нічного обстрілу Часового Яру.
Під вогнем "Градів" - Авдіївка. Там інформації щодо постраждалих немає, але пошкоджено 3 будинки, перебито лінію електропередач.
За словами очільника області, тривають періодичні обстріли Мар’їнки - ворог застосовує запалювальні касети. Також поодинокі обстріли зафіксовано на Світлодарському напрямку, без жертв.
Нагадаємо, що внаслідок вчорашнього ракетного удару по Дніпропетровщині пошкоджено понад два десятки будинків.
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