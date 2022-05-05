Вони хочуть "надерти дупу" росії, але бояться: Кулеба про НАТО [ Редагувати ]
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що всі країни НАТО хочуть "надерти дупу" росії. Однак, зазначив глава МЗС, вони бояться це зробити.
За його словами, в країнах НАТО дуже багато політиків, які захоплюються Україною, мужньо протистоїть російській агресії. Кулеба додав, що Україна не боїться росію.
"Всі хочуть надерти дупу росії. Весь. Але ніхто не наважився. А у нас просто не залишилося вибору", - зауважив він.
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