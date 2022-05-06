росія зберігає в білорусі до 8 ракетних комплексів "Іскандер" - Генштаб [ Редагувати ]
російська федерація зберігає на території білорусі вісім ракетних комплексів "Іскандер". Країна-окупант може застосувати їх, щоб завдавати удар по території України. Про це на Facebook-сторінці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Також, окрім ракетних комплексів, на території білорусі зберігаються до шести літаків різних модифікацій.
В республіці білорусь на даний час залишаються підрозділи збройних сил російської федерації у складі до восьми пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" та до шести літаків різних модифікацій, що можуть залучатись до нанесення авіаційних та ракетних ударів по території України.
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