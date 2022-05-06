російська федерація зберігає на території білорусі вісім ракетних комплексів "Іскандер". Країна-окупант може застосувати їх, щоб завдавати удар по території України. Про це на Facebook-сторінці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також, окрім ракетних комплексів, на території білорусі зберігаються до шести літаків різних модифікацій.