Шостий пакет санкцій із нафтовим ембарго буде ухвалений - у цьому впевнена президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн. Про це вона заявила сьогодні на конференції у Франкфурті. Тим часом угорський премʼєр Віктор Орбан запевнив: заветує нові санкції та назвав їх ядерною бомбою для економіки його країни.

Чому і який вихід із ситуації шукає Брюссель - розкаже Олена Абрамович.

Про шостий пакет санкцій у Брюсселі домовляються найдовше. Якщо перші пʼять ухвалили у перші ж п'ять тижнів війни, то тепер санкційна пауза затяглась на місяць. Бо мова про найжорсткіші та найболючіші обмеження із бачених досі - повну відмову Євросоюзу від російської нафти. І хоч цього тижня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила - ЄС готовий до цього й офіційно висуває на розгляд нафтове ембарго, - угорський уряд наполіг: це неприйнятно.

Віктор Орбан, премʼєр-міністр Угорщини:

Російська або будь-яка інша нафта може надходити до нас тільки по трубопроводу, один кінець якого в Росії, інший в Угорщині, ось в таких ми умовах. Ми не можемо прийняти пропозицію, яка ігнорує це, оскільки ця пропозиція в її нинішньому вигляді - атомна бомба, кинута на економіку Угорщини.

Експрезидент росії дмитрій медведєв, до речі, уже похвалив Орбана за таку позицію і назвав його миротворцем. Незадовго до повномасштабного нападу рф на Україну, Орбан їздив до путіна домовлятись про дешеві газ та нафту. До речі, саме через таких як Орбан у ЄС і не поспішають надавати членство іншим державам. Бо для ухвалення санкцій чи інших важливих рішень потрібна згода усіх без винятку країн-членів. І чим більше їх, тим важче домовлятись. Та важелі впливу на Угорщину Брюссель має. Нещодавно на Будапешт вирішили накласти санкції за порушення верховенства права - перекрити фінансування з європейських фондів. І Орбан хоче його повернути.

Віктор Орбан, премʼєр-міністр Угорщини:

Ми з радістю підемо на переговори. Якщо ми побачимо пропозицію, яка відповідає інтересам Угорщини, то, звичайно, ми будемо раді домовлятися. Ми не хочемо приймати рішення щодо росіян чи українців у разі нафтового ембарго, нам треба рішення щодо Угорщини.

Орбан наполіг, його країні треба гроші. Багато грошей, щоб змінити систему транспортування енергоносіїв та переобладнати нафтопереробні заводи. І час - не рік чи півтора, як запропоновано у санкційному пакеті, а п'ять років. Президентка Єврокомісії, виступаючи на конференції у Франкфурті, запевнила - в курсі про те, які проблеми виникають через нафтове ембарго.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Поки ми розмовляємо, в Брюсселі також проводяться засідання разом із цими країнами, щоб напрацювати досить прагматичні рішення. Наприклад, через які альтернативи можна доставити нафту в ці країни? Здебільшого це ті країни, які не мають виходу до моря і тому не мають портів. Тому для них так важливо отримувати нафту по трубопроводах. І ми маємо інтенсивно працювати, щоб країни, які все ще відчувають труднощі, були впевнені, що їм буде доставлено достатньо нафти.

Шостий пакет санкцій буде ухвалений, запевнила Урсула фон дер Ляєн. Як би важко він не давався. До нього, до речі, включили й Аліну Кабаєву, колишню гімнастку, яку вважають фактичною "дружиною путіна", пишуть західні ЗМІ. Проте списки не остаточні, їх ще коригуватимуть і, очікується, затвердять санкції уже 10 травня - на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Кремль, судячи з реакції тамтешніх посадовців, аж таких санкцій не очікував.

Василь Небензя, постійний представник росії в ООН:

Сегодня - это не война на Украине, как вы говорите. Это прокси-война коллективного запада с россией. Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против россии. И если и говорить о мировой войне, то она несомненно ведется сегодня в экономической области. У нас нет сомнений, что вы к ней готовились, потому что скорость, с которой был запущен этот маховик, не позволяет усомниться в том, что вы готовились к этому заранее и за долго до того.

Хоч не готувалися, але готові до санкцій проти рф мешканці Євросоюзу. Останнє опитування Євробарометр, проведене всередині квітня, продемонструвало - 80% громадян ЄС підтримують економічні санкції проти Кремля. Стільки ж за фінансову підтримку України, і ще більше - майже 90% - схвалюють ідею прийому українських біженців в ЄС і відчувають симпатію до наших громадян. На відміну від росіян, яким тепер ніде не раді.