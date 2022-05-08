Угорщина заблокувала ембарго на імпорт російської нафти до ЄС [ Редагувати ]
Постійним представникам 27 країн-членів Євросоюзу 8 травня не вдалося погодити шостий пакет санкцій проти росії, який включає заборону на імпорт російської нафти. Про це повідомляє Bloomberg.
Угорщина, як і раніше, відмовляється підтримати ембарго на купівлю нафти з рф, а для ухвалення пакету санкцій необхідно, щоб його схвалили всі країни Євросоюзу.
Офіційний Будапешт блокує санкції проти країни-агресора незважаючи на те, що в ЄС домовились дозволити Угорщині, Чехії та Словаччині в якості виключення продовжувати закупівлю нафти у росії до 2024 року.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, Словаччина отримує 96% нафти та нафтопродуктів з росії, Угорщина - 58%.
Переговори щодо нового пакету антиросійських санкцій продовжать найближчим часом.
Попередній пакет санкцій, який набув чинності на початку квітня, включав поетапну заборону на імпорт російського вугілля.
по темі
G7 зобов'язується покласти край залежності від імпорту енергоресурсів із росії. У першу чергу країни Великої сімки поетапно припинять або заборонять імпорт нафти з рй
Єврокомісія може дозволити Угорщині та Словаччині не вводити ембарго на російську нафту
Глава Єврокомісії повідомила про плани ввести ембарго на російську нафту та відключити від SWIFT Ощадбанк
У ЄС оголосили про плани відключити від SWIFT нові російські банки
Угорщина блокуватиме будь-яку європейську пропозицію, яка призведе до обмеження імпорту енергоресурсів з росії