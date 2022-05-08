Постійним представникам 27 країн-членів Євросоюзу 8 травня не вдалося погодити шостий пакет санкцій проти росії, який включає заборону на імпорт російської нафти. Про це повідомляє Bloomberg.

Угорщина, як і раніше, відмовляється підтримати ембарго на купівлю нафти з рф, а для ухвалення пакету санкцій необхідно, щоб його схвалили всі країни Євросоюзу.

Офіційний Будапешт блокує санкції проти країни-агресора незважаючи на те, що в ЄС домовились дозволити Угорщині, Чехії та Словаччині в якості виключення продовжувати закупівлю нафти у росії до 2024 року.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, Словаччина отримує 96% нафти та нафтопродуктів з росії, Угорщина - 58%.

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Переговори щодо нового пакету антиросійських санкцій продовжать найближчим часом.

Попередній пакет санкцій, який набув чинності на початку квітня, включав поетапну заборону на імпорт російського вугілля.