В понеділок, 9 травня, в Одесі та області зберігається висока ймовірність нанесення російськими військами чергових ракетних ударів. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Атаки можуть бути нанесені корабельним угрупованням противника в акваторії Чорного моря, авіацією і з території окупованого Криму.

Він зазначив, що нинішня ніч в регіоні пройшла під сигнали повітряної тривоги.

Залишається високою ймовірність нанесення ракетних ударів Чорноморським флотом рф, а також літаками стратегічної авіації рф. Є загроза нанесення ракетних ударів з території тимчасово окупованого Криму.

Спікер ОВА закликав одеситів берегти себе і близьких, відправлятися в укриття при спрацьовуванні сигналів повітряної тривоги і не забувати про правила "двох стін".

Також Братчук поінформував, що в Одесі та області триває затяжна комендантська година, яка закінчиться тільки о 05:00 ранку 10 травня.