В Одесі попідомили про ймовірність ракетних ударів з території Криму [ Редагувати ]
В понеділок, 9 травня, в Одесі та області зберігається висока ймовірність нанесення російськими військами чергових ракетних ударів. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Атаки можуть бути нанесені корабельним угрупованням противника в акваторії Чорного моря, авіацією і з території окупованого Криму.
Він зазначив, що нинішня ніч в регіоні пройшла під сигнали повітряної тривоги.
Залишається високою ймовірність нанесення ракетних ударів Чорноморським флотом рф, а також літаками стратегічної авіації рф. Є загроза нанесення ракетних ударів з території тимчасово окупованого Криму.
Спікер ОВА закликав одеситів берегти себе і близьких, відправлятися в укриття при спрацьовуванні сигналів повітряної тривоги і не забувати про правила "двох стін".
Також Братчук поінформував, що в Одесі та області триває затяжна комендантська година, яка закінчиться тільки о 05:00 ранку 10 травня.
Грубих порушень продовженої комендантської години на 06.00. 09.05.22 р. не зафіксовано.
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