У Китаї в аеропорту спалахнув літак, постраждали 40 людей (відео) [ Редагувати ]
Літак авіакомпанії Tibet Airlines в аеропорту міста Чунцін на південному заході Китаю під час зльоту виїхав за межі злітно-посадкової смуги та загорівся.
На борту лайнера перебували 113 пасажирів та 9 членів екіпажу, легкі травми отримали 40 людей, їх доставлено до лікарень.
"12 травня 2022 р. о 08:09 рейс TV9833 авіакомпанії Tibet Airlines (Чунцін - Ньінгчі) відхилився від злітно-посадкової смуги при зльоті в міжнародному аеропорту Чунцін Цзянбей, а борт літака спалахнув.
Міжнародний аеропорт Чунцін Цзянбей швидко розпочав аварійно-рятувальні роботи… Усі 113 пасажирів та дев'ять членів екіпажу було благополучно евакуйовано, а понад 40 пасажирів з легкими травмами відправлено на лікування до міської лікарні.
У даний час виліт та посадка рейсів у міжнародному аеропорту Чунцін Цзянбей відновилися у звичайному режимі. Причина аварії з'ясовується", - йдеться у повідомленні аеропорту на Weibo.
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