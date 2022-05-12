Літак авіакомпанії Tibet Airlines в аеропорту міста Чунцін на південному заході Китаю під час зльоту виїхав за межі злітно-посадкової смуги та загорівся.

На борту лайнера перебували 113 пасажирів та 9 членів екіпажу, легкі травми отримали 40 людей, їх доставлено до лікарень.

"12 травня 2022 р. о 08:09 рейс TV9833 авіакомпанії Tibet Airlines (Чунцін - Ньінгчі) відхилився від злітно-посадкової смуги при зльоті в міжнародному аеропорту Чунцін Цзянбей, а борт літака спалахнув.

Міжнародний аеропорт Чунцін Цзянбей швидко розпочав аварійно-рятувальні роботи… Усі 113 пасажирів та дев'ять членів екіпажу було благополучно евакуйовано, а понад 40 пасажирів з легкими травмами відправлено на лікування до міської лікарні.

У даний час виліт та посадка рейсів у міжнародному аеропорту Чунцін Цзянбей відновилися у звичайному режимі. Причина аварії з'ясовується", - йдеться у повідомленні аеропорту на Weibo.