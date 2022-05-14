Найближчим часом у Бородянці Київської області відкриють модульне тимчасове містечко для жителів, які позбулися житла в результаті російської агресії.

Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Модульне містечко складатиметься з 4 комплексів. У кожен з них входять 22 модулі для проживання, а також кухня, душ, туалет та інші необхідні побутові приміщення. Зараз йдуть роботи по збору модулів. Тимчасове містечко буде розташоване на території місцевого стадіону.

16 травня запланована установка всіх 4 комплексів.

Конструкції, з яких складається тимчасове містечко, в Бородянку надійшли як допомога від польського уряду.

Дуже багато жителів Київщини втратили свої будинки в результаті звірячих обстрілів загарбників. Тому наше ключове завдання - забезпечити людей тимчасовим житлом. Модульні містечка - оптимальний варіант на той час поки вирішується питання викупу або побудови нових будинків.

Він також додав, що аналогічні проєкти можна буде реалізувати і в інших населених пунктах, які постраждали від окупантів. Зараз розглядається ця можливість.