У Бородянці для біженців відкриють модульне містечко [ Редагувати ]
Найближчим часом у Бородянці Київської області відкриють модульне тимчасове містечко для жителів, які позбулися житла в результаті російської агресії.
Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
Модульне містечко складатиметься з 4 комплексів. У кожен з них входять 22 модулі для проживання, а також кухня, душ, туалет та інші необхідні побутові приміщення. Зараз йдуть роботи по збору модулів. Тимчасове містечко буде розташоване на території місцевого стадіону.
16 травня запланована установка всіх 4 комплексів.
Конструкції, з яких складається тимчасове містечко, в Бородянку надійшли як допомога від польського уряду.
Дуже багато жителів Київщини втратили свої будинки в результаті звірячих обстрілів загарбників. Тому наше ключове завдання - забезпечити людей тимчасовим житлом. Модульні містечка - оптимальний варіант на той час поки вирішується питання викупу або побудови нових будинків.
Він також додав, що аналогічні проєкти можна буде реалізувати і в інших населених пунктах, які постраждали від окупантів. Зараз розглядається ця можливість.
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