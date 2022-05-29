росіяни за день вбили 3 жителів Донецької області [ Редагувати ]
Джерело: Національна поліція
За сьогодні, 29 травня 2022 року, в результаті бойових дій з боку росії загинули три мирних жителя Донецької області. Ще четверо отримали поранення.
Про це повідомляє в Telegram начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 29 травня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області: 2 в Авдіївці і 1 в Соледарі. Ще чотири омоби в області отримали поранення", - зазначив він.
За його словами, в даний час неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі.
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