"М'якої сили недостатньо": Борель закликав Євросоюз до дій [ Редагувати ]
Війна в Україні довела Європейському союзу, що м'якої сили недостатньо. Про це повідомляє голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, якого цитує Corriere.
Тому ЄС має стати серйозною військовою силою.
Те, що ми засвоїли на підставі війни в Україні, що недостатньо торгівлі, верховенства закону, недостатньо бути сильною громадянською державою, ЄС також має бути серйозною військовою силою.
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