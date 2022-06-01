Евакуація з Донеччини, на відміну від Луганщини, можлива у будь-якому напрямку.

3-тє червня - чергова важлива дата для російської армії. Це день утворення Луганщини в існуючих до 2014 року межах. І саме до дня народження області рашисти планують вийти на адмінкордони регіону і відзвітувати про захоплення. Звісно - це лише порожні плани, бо і Київ окупанти мали захопити за три дні, а всю Україну - за тиждень. Втім атак росіяни не припиняють.

Що відбувається на Донбасі? Останні новини зі східного фронту зібрав Євген Соломін.

Сєвєродонецьк - найпекельніша точка на мапі війни. Окупанти впритул підійшли до передмістя, закріпилися там і рушили всередину. Сьогодні бої тривали в центральній частині. За попередніми даними, орки контролюють півміста, решта - під українським прапором.

Критичну інфрастурктуру рашисти зруйнували ще місяць тому. Ні води, ні світла, ні газу у місті немає. Зв'язок не працює. Пошкоджено 90% будинків, половину з них вже не вдасться відновити.

"Російські війська контролюють значну частину міста Сєвєродонецьк. Перший штурм у них був невдалий, їх вдалось вибити з міста. Другий раз вони, коли вийшли на околиці, їм вдалось закріпитись і створити певний плацдарм. Географічно, по периметру, штурмові дії відбувались відразу з трьох напрямків".

Роман Власенко, голова Сєвєродонецької районної держадміністрації:

Бої у Сєвєродонецьку - цілодобово. Містян закликають не виходити з бомбосховищ, аби не потрапити під обстріли.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Тисячі дуже вмотивованих захисників і захисниць досі боронять і Сєвєродонецьк, і Луганську область, яка контрольована Україною в цілому, і вони нікуди не втікають, і їм зараз потрібна підтримка, а не якесь скигління.

На паузі і основний шлях евакуації. Після обстрілу броньованого автомобіля, у якому загинув іноземний журналіст та отримали поранення поліцейські та перекладач, траса Лисичанськ-Бахмут поки непроїзна.

Околиці Сєвєродонецька завалені трупами окупантів. Ті, що "своих не бросают" гниють під сонцем, наповнюючи околиці трупним смородом. Мирних українців російські військові вбивають цілими вулицями. Потім живі сусіди ховають мертвих у братських могилах.

Гуманітарних вантажів, які були завезені в Сєвєродонецьк та Лисичанськ, на якийсь час вистачить. Їх продовжують доправляти волонтери та поліцейські.

Рашисти завдали авіаційних ракетних ударів по Сєвєродонецьку та Білогорівці.Є загиблі та поранені мирні мешканці. Пошкоджені понад півсотні об'єктів: багаповерхівки, приватні будинки, кафе, дитячі садочки.

Російська армія б'є і по Донеччині. Серед ночі воєнні злочинці спрямували ракету на житловий квартал Слов'янська.

У цій пятиповерхівці точно ніколи не було ні українських бійців, ні військ НАТО. Лише мирні громадяни. Жінка малою пережила жахіття Другої світової, і от - знову.

Сліди військового злочину задокументували поліцейські. Припустили, що росіяни били по Слов'янську з ракетного комплексу "Іскандер".

Вадим Лях, голова Слов'янської міської військової адміністрації:

Пострадала школа, дома многоквартирные. Есть жертвы: 3 погибших, 6 раненых.

Під ударами російської армії і район Бахмута.

Під ударами окупантів Довгеньке, Вірнопілля, Велика Комишуваха. На Лиманському напрямку ворог здійснює перегрупування та підготовку до наступу. На Бахмутському - рашисти обстрілювали Берестове, Покровське, Доломітне. Мар'їнка, Костянтинівка, Вугледар - під ворожим вогнем цілодобово.

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:

Уся територія Донеччини зараз - це поле бою. Кожен цивільний, який залишається в області, - мішень для росіян. Кожен такий удар - це жорстоке нагадування, що безпечних місць на Донеччині зараз немає. Евакуюйтесь! Евакуація рятує життя!

Евакуація з Донеччини, на відміну від Луганщини, можлива у будь-якому напрямку. Поблизу фронту - це небезпечно, проте шляхи виїзду не заблоковані.

Павло Дяченко, інспектор Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій обл.:

Зараз ідуть бойові дії. У багатьох зруйновані будинки, повибиті вікна, у когось взагалі відсутній дах. Люди, переживаючі за свою безпеку змушені виїжджати в безпечніші регіони.

І виїжджати варто, адже обстріли лише посилюватимуться. Наші бійці героїчно стримують надпотужну атаку рашистів. Після чого перейдуть у контрнаступ.