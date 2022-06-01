У середу, 1 червня, член міжнародного комітету сф сергій цеков заявив про те, що кремль має намір "узаконити" окупацію частини територій України.

Для цього в рф планують провести референдуми про "приєднання" Донбасу, Херсонської та Запорізької областей протягом року.

Абсолютно згоден, що ці регіони мають бути з росією. Думаю, все може статися у набагато більших розмірах. Я думаю, що всі території, які контролює росія, вони мають дуже великі шанси на з'єднання з рф.

За його словами, процес щодо проведення референдуму в цих областях щодо "приєднання" до росії буде "досить швидким, протягом року".