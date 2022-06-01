У кремлі хочуть приєднати окуповані території України до росії: названо терміни [ Редагувати ]
У середу, 1 червня, член міжнародного комітету сф сергій цеков заявив про те, що кремль має намір "узаконити" окупацію частини територій України.
Для цього в рф планують провести референдуми про "приєднання" Донбасу, Херсонської та Запорізької областей протягом року.
Абсолютно згоден, що ці регіони мають бути з росією. Думаю, все може статися у набагато більших розмірах. Я думаю, що всі території, які контролює росія, вони мають дуже великі шанси на з'єднання з рф.
За його словами, процес щодо проведення референдуму в цих областях щодо "приєднання" до росії буде "досить швидким, протягом року".
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На Донбасі ситуація залишається дуже напруженою
На Донеччині Бахмутський та Краматорський райони через постійні обстріли залишилися без електрики. Окупанти пошкодили високовольтну лінію. Через це під землею були заблоковані гірники.