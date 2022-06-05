З Лисичанська вдалось вивезли 60 дорослих та 6 дітей [ Редагувати ]
З Лисичанська евакуювали 66 людей, з них шестеро дітей. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Тихо. Без анонсу. Проїхали бомбосховищами. Вмовили. Військові, поліцейські та ДСНСники змогли знову зробити неможливе - 66 людей вже в безпеці", - розповів він.
Гайдай попросив тих, хто залишився, не покидати укриттів.
"Обстріли не вщухають!" - додав він.
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