З Лисичанська евакуювали 66 людей, з них шестеро дітей. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Тихо. Без анонсу. Проїхали бомбосховищами. Вмовили. Військові, поліцейські та ДСНСники змогли знову зробити неможливе - 66 людей вже в безпеці", - розповів він.

Гайдай попросив тих, хто залишився, не покидати укриттів.

"Обстріли не вщухають!" - додав він.