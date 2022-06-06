Після закриття неба лавров відмінив візит до Сербії [ Редагувати ]
У МЗС рф підтвердили, що Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія закрили небо для прольоту літака міністра закордонних справ сергія лаврова. У зв'язку з цим він скасував свій візит до Сербії, намічений на 6 червня. Про це повідомляє спікер МЗС рф Марія Захарова в ефірі італійського телеканалу La7.
Країни - учасниці ЄС та НАТО закрили повітряний простір, закрили черговий канал зв'язку.
При цьому, журналістам "Настоящее время", на уточнююче питання чи через це скасовано візит лаврова до Сербії, високопоставлене джерело в МЗС рф відзначило: "Здатністю до телепортації наша дипломатія ще не опанувала".
Сам же лавров завив, що на Заході "справи зовсім погані".
Мабуть, справи на Заході зовсім погані, і крики, які останнім часом лунають про необхідність для Сербії зробити остаточний вибір, про те, що як колишній прем'єр-міністр Швеції та міністр закордонних справ робив гучні заяви, що найгірше, що може Сербія зробити, щоб просувати свою європерспективу - це прийняти міністра закордонних справ росії в белграді.
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