У МЗС рф підтвердили, що Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія закрили небо для прольоту літака міністра закордонних справ сергія лаврова. У зв'язку з цим він скасував свій візит до Сербії, намічений на 6 червня. Про це повідомляє спікер МЗС рф Марія Захарова в ефірі італійського телеканалу La7.

Країни - учасниці ЄС та НАТО закрили повітряний простір, закрили черговий канал зв'язку.

При цьому, журналістам "Настоящее время", на уточнююче питання чи через це скасовано візит лаврова до Сербії, високопоставлене джерело в МЗС рф відзначило: "Здатністю до телепортації наша дипломатія ще не опанувала".

Сам же лавров завив, що на Заході "справи зовсім погані".